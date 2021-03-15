Тайбэй, , 03:23 — REGNUM Число абитуриентов, зарегистрировавшихся на экзамены для поступления в вузы Тайваня, упало до рекордно низкого уровня в 202 547 человек в этом году, сообщили в департаменте образования острова, передает агентство Синьхуа.

Число кандидатов в 2021 году было на 6500 меньше, чем годом ранее, из-за низкой рождаемости на Тайване, говорится в пресс-релизе ведомства.

Экзамен обычно сдают выпускники младших классов средней школы, которые намерены поступить в средние школы или профессиональные училища того же уровня. Результаты экзаменов являются основным критерием при поступлении.

Между тем, по данным департамента, число студентов во всех учебных заведениях Тайваня в 2020 году составило около 4,21 млн человек, что на 890 тыс. меньше, чем в 2011 году, и на 49 тыс. меньше, чем в 2019 году.

В 2020 году число старшеклассников сократилось больше всего — на 33 тыс. человек по сравнению с 2019 годом. Из-за сокращения числа студентов некоторые частные и профессиональные школы перестали набирать новых студентов и даже закрылись за последние несколько лет.

Технологический институт Лан Яна в уезде Илань на севере Тайваня прекратил прием новых студентов в 2021 году. Число студентов в кампусе сократилось с 10 тыс. в пике до нынешних 300 человек.