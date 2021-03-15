Варшава, , 03:21 — REGNUM Польская студия Techland заявила, что, возможно, «слишком рано» анонсировала видеоигру Dying Light 2. Об этом 15 марта сообщил портал GamesRadar.

Администрация официального Twitter-аккаунта проекта не согласилась с утверждением одного пользователя соцсети, что проект находится в «производственном аду». Представители Techland написали, что, насколько им известно, этот термин означает, что развитие проекта стоит на месте, в то время как разработка Dying Light 2 продвигается вперёд.

«Мы анонсировали игру слишком рано, но это далеко не производственный ад», — добавила администрация аккаунта.

https://twitter.com/HonestGamer_/status/1370413442432122880

Напомним, Dying Light 2 была анонсирована 10 июня 2018 года в рамках конференции Microsoft, которая прошла на выставке E3 2018. В июне 2020 года студия Techland объявила, что уволила из проекта известного сценариста Криса Авеллона, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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