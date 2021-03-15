Дамаск, , 03:20 — REGNUM Пожар произошёл в четырёхэтажном жилом здании в центре сирийского города дамаска. Об этом 15 марта сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше здания, где находились ёмкости с мазутом. Пламя за короткое время распространилось до нижнего этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели успели вывести жильцов из здания, три человека пострадали.

Заместитель начальника пожарной охраны столицы полковник Али Хасан уточнил, что в настоящее время пожар удалось локализовать. На месте ЧП находятся эксперты-криминалисты, они устанавливают причину и обстоятельства возникновения возгорания. Проводится опрос жильцов дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек при пожаре в передвижном доме в американском штате Оклахома.

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