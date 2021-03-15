Ханты-Мансийск, , 03:16 — REGNUM В Ханты-Мансийске «умные» остановки были смонтированы с нарушением законодательства. К такому выводу пришла прокуратура после обращения в надзорное ведомства исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщают «Новости Югры».

Установленные в 2020 году в Ханты-Мансийске остановки, стоимостью по три миллиона рублей каждая, должны были быть оснащены трёхкамерным алюминиевым профилем для светопрозрачных ограждающих конструкций с толщиной не менее 40 мм, а стеклопакеты — покрыты с двух сторон бронепленкой от случайного или намеренного боя, или прямого удара.

Однако служба муниципального заказа в ЖКХ Ханты-Мансийска не проверила качество и комплектацию «умных» остановок. В ходе прокурорской проверки был выявлен ряд технических несоответствий. Мэру столицы Югры Максиму Ряшину внесено представление об устранении нарушений закона.

Отмечается, что претензии к качеству «умных» остановок возникли после того, как подросток на эмоциях кинул сотовый телефон в стекло остановочного комплекса, разбив его.