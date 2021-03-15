Пекин, , 03:12 — REGNUM Китай завершил технико-экономическое обоснование четвертого этапа своей программы исследования Луны и, как ожидается, в будущем построит международную лунную исследовательскую станцию на южном полюсе Луны, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

В интервью изданию China Space News У сказал, что на четвертом этапе программы освоения Луны планируется три миссии. Программа включает в себя сбор лунных образцов с южного полюса в рамках миссии «Чанъэ-6», детальное исследование ресурсов южного полюса Луны в рамках миссии «Чанъэ-7» и тестирование ключевых технологий в рамках подготовки к строительству лунной исследовательской станции в рамках миссии «Чанъэ-8».

Он, что на южном полюсе Луны могут иметь место полярные день и ночь, как на северном и южном полюсах Земли. Период вращения Луны равен периоду ее обращения, которые составляют 28 дней. Таким образом, на южном полюсе Луны может быть более 180 световых дней подряд, что было бы очень удобно для астронавтов, проводящих научные исследования.

9 марта Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства международной научно-исследовательской станции на Луне. У отметил, что в рамках Меморандума о взаимопонимании Китай и Россия будут использовать свой опыт в области космической науки, исследований и разработок, а также свое космическое оборудование и технологии.

Обе страны совместно разработают дорожную карту строительства международной лунной исследовательской станции, осуществляя тесное сотрудничество в планировании, демонстрации, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта, отметил У.