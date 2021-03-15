Детройт, США, , 03:12 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Каролины» шайбы забросили защитник Даги Хэмилтон и нападающий Нино Нидеррайтер. У «Детройта» отличился форвард Энтони Манта.

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 41 очко. «Детройт» идёт на восьмом месте с 20 очками.

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