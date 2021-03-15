Колумбус, США, , 03:08 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

В составе «Далласа» шайбу забросил нападающий Джо Певелски. У «Коламбуса» отличился защитник Зак Веренски.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Даллас». Решающий бросок исполнил российский форвард Александр Радулов.

В настоящее время «Даллас» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 24 очка. «Коламбус» идёт на пятом месте с 29 очками.

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