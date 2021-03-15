Москва, , 03:08 — REGNUM ПАО «Национальный банк «Траст», которое с 2018 года подконтрольно Центробанку России, обратилось в арбитраж Москвы с претензиями на сумму более 107,3 млрд рублей. Иск к бывшим топ-менеджерам банка «Открытия» и компании «Открытие Холдинг» пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Ответчиками выступают Михаил Назарычев, который занимал должности как в банке «Открытие», так и в компании «Открытия Холдинг», бывший глава правления банка «Открытие» Евгений Данкевич, экс-член правления Геннадий Жужлев. В качестве третьих лиц в спор приглашены ЦБ РФ и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», которое учреждено регулятором.

Сумма исковых требований — 107 375 872 945,54 рубля.

Напомним, это не первый крупный иск «Траста». Ранее банк потребовал с АО «Открытие Холдинг» выплаты более 34,7 млрд рублей по договорам займа. Его начнёт рассматривать 16 марта 2021 года судья Нечипоренко.

Помимо этого есть не до конца рассмотренный иск банка на сумму более 306 млрд рублей, ответчиками в котором являются экс-руководители санированного «Рост банка».