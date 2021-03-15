Санта-Клара, США, , 03:07 — REGNUM Многопользовательская игра Overwatch получила поддержку технологии Nvidia Reflex, пока в тестовом режиме. Об этом 15 марта сообщил портал Wccftech.

По словам Nvidia, включение функции в игре позволит сократить время задержки системы до 50% от существующего. В компании отметили, что опробовать работу Reflex в Overwatch смогут геймеры, владеющие GeForce GTX 900 и более новыми видеокартами.

Для этого им нужно скачать последнюю версию драйвера NVIDIA Game Ready, зайти на тестовый сервер Overwatch PTR (Public Test Region (PTR), затем войти в настройки параметров дисплея и включить функцию.

Напомним, согласно утверждениям Nvidia технология Reflex «динамически снижает задержку системы путем оптимизации как графического процессора, так и игры». Производитель графических процессоров и видеокарт представил её в сентябре 2020 года.

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