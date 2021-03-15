Куньмин, Китай, , 03:07 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили генетический код, способный регулировать время цветения растений, сообщили в Куньминском институте ботаники при Китайской академии наук, сообщает агентство Синьхуа.

Растения могут менять время цветения в ответ на стрессы со стороны окружающей среды, дабы обеспечивать успех своей репродукции. Ученые уверены, что могут быть общие регуляторы, контролирующие ответ растений на угрозы со стороны окружающей среды, а время их цветения требует дальнейших исследований.

Команда исследователей из института изучала роль белок теплового шока 10 (HSP101) при управлении цветения растений в ситуации стресса с использованием физиологических, молекулярных и генетических методов. Они выяснили, что HSP101, может быть, одним из таких регуляторов. Исследования были опубликованы в журнале Plant Physiology.