Ньюарк, США, , 03:05 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Кифер Беллоуз и Брок Нельсон.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились нападающий Янне Куокканен и белорусский форвард Егор Шарангович, забивший после паса российского защитника Дмитрия Куликова.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Айлендерс». Решающий бросок исполнил нападающий Оливер Вальстрём.

В настоящее время «Айлендерс» занимают первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 20 очками.

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