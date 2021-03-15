Денвер, США, , 02:59 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Назем Кадри, Андре Бураковски, Йоонас Донской и Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

У «Лос-Анджелеса» точным броском отметился защитник Кёртис Макдермид.

В настоящее время «Колорадо» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 34 очка. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте с 28 очками.

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