Петропавловск-Камчатский, , 02:58 — REGNUM На Камчатке завершился последний 12-й этап гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021». Первым финиш пересёк Андрей Семашкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Последний финишный этап составил 16 км — из Караги до Оссоры.

В ходе гонки с дистанции сошли пять каюров и до финиша добрались восемь участников.

Оргкомитет подводит итоги всей гонки. Награждение победителей «Берингии-2021» состоится в понедельник 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, «Берингия-2021» стартовала на Камчатке 28 февраля. Маршрут всей гонки составил 950 км.