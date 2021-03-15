Пекин, , 02:56 — REGNUM Запасы лесных ресурсов Китая устойчиво росли в последние годы, а древесные активы достигли 25,05 трлн юаней (около $3,86 трлн) к 2018 году, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Таким образом, объемы лесных активов выросли на 17,66% относительно запасов 2014 года, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ и Национальном бюро статистики КНР.

На протяжении многих лет Китай предпринимает серьезные шаги по содействию облесению, защите и восстановлению естественных лесов. Площадь лесов Китая в настоящее время составляет около 220 млн га, а общее накопление углерода в его лесах достигло 9,186 млрд тонн.

Страна может похвастаться самой большой в мире площадью посаженных лесов, а более 60% ее лесов являются молодыми или зрелыми с высокими показателями связывания углерода и большим потенциалом для увеличения поглощения углерода. В прошлом году в Китае было высажено 6,77 млн га лесов.