Анкара, , 02:55 — REGNUM Обвинения в нанесении ракетных ударов по населённым пунктам в подконтрольной турецкой стороне северной части Алеппо предъявило Сирии министерство обороны Турции. Об этом 15 марта сообщает агентство Anadolu.

По данным турецкого военного ведомства, ракеты были выпущены с территории аэродрома Квайрес. Утверждается, что удары были нанесены по городам Джараблус и Эль-Баб, которые контролирует Турция. По предварительным данным, в результате ракетных атак есть пострадавшие, их число уточняется. Минобороны Турции уведомило Россию о необходимости не допускать подобных ситуаций со стороны Сирии.

В свою очередь, правительственная сирийская газета Al-Watan сообщает, что нефтяные склады и другие объекты на территории, подконтрольной Турции, обстреливают члены враждующих между собой группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что неизвестные нанесли ракетные удары по цистернам с нефтью и установкам по её переработке в северной части Алеппо, находящейся под контролем протурецких военных группировок.

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