Лос-Анджелес, США, , 02:50 — REGNUM Студия Respawn Entertainment заявила, что она разберётся с проблемой визуальных эффектов многопользовательской игры Apex Legends, которая делает бесполезными умения некоторых персонажей. Об этом 16 марта сообщает портал GamesRadar.

Из-за недавно внесённых в игру изменений умения Бангалора, Каустика и Гибралтара, связанные с эффектами газа или дыма, стали бесполезными, поскольку перестали скрывать персонажей. Ведущий дизайнер игры Дэниел Кляйн написал на форуме Reddit, что разработчики знают о проблеме и сейчас пытаются её решить.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководитель проекта Apex LegendsЧад Гренье выложил в сеть полный список исправлений, которые внесло в игру очередное обновление. Его релиз состоялся 15 марта 2021 года.

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