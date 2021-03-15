Пекин, , 02:45 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень погодной опасности в связи с густым туманом на обширной территории страны, сообщает 14 марта агентство Синьхуа

Густой туман накрыл некоторые районы провинций Ляонин, Цзилинь, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Цзянси и Хунань начиная с утра 14 марта, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Видимость в некоторых районах снизилась до менее чем 200 метров. Обсерватория также прогнозирует густой туман в Ляодунском заливе и Желтом море начиная с 14 марта, при чем видимость упадет до менее чем одного километра в некоторых районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого к оранжевому и красному.