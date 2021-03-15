Турин, Италия, , 02:41 — REGNUM Туринский «Ювентус» может бесплатно отпустить нападающего Криштиану Роналду. Об этом 15 марта сообщает AS.

По информации издания, это связано с высокой заработной платой Роналду, которая составляет €31 млн в год. Отмечается, что клуб может сэкономить около €86 млн, если отпустит футболиста в ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в мадридский «Реал».

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