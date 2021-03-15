Сан-Паулу, Бразилия, , 02:38 — REGNUM Знаменитый бразильский футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который побил его рекорд по количеству голов за карьеру. Об этом 15 марта он написал в Twitter.

«Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах», — написал Пеле.

Напомним, в январе Роналду забил свой 760-й гол в карьере и установил абсолютный рекорд. Он превзошёл достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана (759), а до этого обогнал Пеле (757).

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