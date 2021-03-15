Тюмень, , 02:34 — REGNUM В Тюменской области собираемость взносов за капитальный ремонт составила 103%. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на директора регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Мугаммира Галиуллина.

Объём поступивших взносов за капремонт на 1 января 2021 года составил 2, 412 млрд рублей, тогда как начислено было 2,351 млрд рублей. Помимо взносов, «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» пополняется начисленными пени за неплатежи и процентами на остаток средств на счёте. В 2020 году сумма пени составили 11 млн рублей, проценты — 181,88 млн рублей.

Отмечается, что в региональную программу по капитальному ремонту включены в Тюменской области 7410 многоквартирных домов. Жильцы 93% из них делают взносы в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», остальные — в управляющие компании и товарищества жилья.