Берлин, , 02:32 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер игры-симулятора Wild West Dynasty, которая станет очередной частью популярной серии. Ролик был опубликован 15 марта на портале Game Rant.

Геймерам предложат выступить в роли одинокого ковбоя, желающего стать мэром золотодобывающего города. В трейлере, в частности, показали каньоны, красивые реки, очень детально выполненные дома и пустынные пейзажи.

Разработкой Wild West Dynasty занимается студия Virtual Magic Games, в качестве издателя выступает немецкая компания Toplitz Productions. Ранее в рамках серии Dynasty были выпущены игры Lumberjack's Dynasty, Farmer's Dynasty и Medieval Dynasty.

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