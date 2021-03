Лондон, , 02:18 — REGNUM Издательская компания CurveDigital объявила, что предстоящая игра Just Die Already выйдет на консолях Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Анонсирующий трейлер она опубликовала 14 марта на своём YouTube-канале.

Примечательным является то, что Just Die Already создают люди, принимавшие участие в создании популярной игры-пародии «Симулятор козла» (Goat Simulator). К сожалению, пока разработчики не назвали точную дату релиза.

Just Die Already будет представлять собой «мрачную комедийную песочницу» (песочница — игра, в которой геймерам предоставляют большую свободу по взаимодействию с окружающим миром) с элементами чёрного юмора. Её разработкой занимается студия DoubleMoose Games.

