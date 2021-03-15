Амман, , 02:17 — REGNUM До девяти человек возросло число погибших из-за отключения подачи кислорода в больнице иорданского города Эс-Салт. Об этом 14 марта сообщил телеканал «Аль-Маядин».

ЧП произошло 13 марта в отделении интенсивной терапии больницы, где проходили лечение пациенты, заболевшие COVID-19. В связи с произошедшим были арестованы главврач больницы Абдель Раззак аль-Хашман и ещё четверо сотрудников из медперсонала.

Гибель пациентов вызвала широкий общественный резонанс, 14 марта в связи с произошедшим было созвано экстренное заседание парламента. В ходе заседания группа депутатов внесла на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия правительству во главе с премьер-министром Бишером аль-Хасауном. Король Иордании Абдалла II утвердил отставку министра здравоохранения Назира Обейдата. Глава государства лично посетил клинику и выразил соболезнование родным погибших пациентов. В настоящее время ведётся расследование причин трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате взрыва кислородной трубы в больнице на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине увеличилось число жертв в результате взрыва в больнице