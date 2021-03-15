Пекин, , 02:01 — REGNUM Министерство образования Китая выпустило уведомление об улучшении программ второго бакалавриата в университетах, сообщает агентство Синьхуа.

Университеты должны полностью использовать свои образовательные ресурсы для воспитания междисциплинарных кадров, оказывая поддержку для стабилизации занятости и улучшения ситуации на рынке труда, говорится в документе.

Также документ разъясняет, что университеты имеют право зачислять из разных школ для получения второго уровня бакалавриата. Кроме того, министерство создаст национальную онлайн-платформу для университетов с целью публикации соответствующей информации о зачислении.