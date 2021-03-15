Лондон, , 01:59 — REGNUM Британский портал WhatShed, специализирующийся на публикации обзоров построек для сада, предложил работу поклонникам игры Minecraft. Об этом 16 марта сообщил портал Game Rant.

Компания отметила, что в 2020 году общее количество поклонников Minecraft превысило 126 млн. Она объявила, что хочет набрать команду консультантов, которая будет давать геймерам советы по поводу обустройства их виртуального сада.

Администрация WhatShed опубликовала список требований к соискателям и предложила всем желающим заполнить анкету на её сайте. Компания отметила, что за час работы будет платить сотрудникам по 50 фунтов стерлингов (около 5,1 тыс. рублей по текущему курсу).

Ранее разработчики Minecraft выложили в сеть изображения, на которых показан новый пещерный биом, который появится в игре с выходом очередного обновления. Кроме того, один из создателей игры опубликовал видео, в котором показал работу новых шейдеров (затеняющих программ).

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