Пекин, , 01:54 — REGNUM Таможня Китая пресекла за первые два месяца года ввоз в страну больше числа вредителей, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Главного управления таможни, таможня по всей стране перехватила ввоз 7942 вредителей в страну в период с января по февраль текущего года, что на 40,41% больше в годовом исчислении. Всего было перехвачено 172 вида вредителей.

За первые два месяца года Китай вернул восвояси или уничтожил 56 партий фермерской продукции из 15 стран и регионов мира, аннулировав лицензии на экспорт продукции в Китай 33 иностранным компаниям.

Для профилактики биологической угрозы от ввоза в Китай продукции, таможня страны в общей сложности за 2020 год пресекла ввоз 69,5 тыс. вредителей в страну, что на 15% больше в годовом исчислении.