Амстердам, , 01:50 — REGNUM Решение приостановить на две недели использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca приняли власти Нидерландов. Об этом сказано в распространённом 14 марта заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны.

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Препарат не будет использоваться на территории Нидерландов до 28 марта включительно из соображений предосторожности.

Приостановка использования вакцины производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca связана с поступившими сообщениями о серьёзных осложнениях у людей после вакцинации данным препаратом. В частности, появились данные об образовании тромбов у привитых пациентов в Дании и Италии. В связи с этим ряд европейских стран приостановил применение вакцины AstraZeneca.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания AstraZeneca заверила в безопасности разработанной ею вакцины от COVID-19.

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