Пекин, , 01:48 — REGNUM Качество воздуха и воды улучшилось, а выбросы углекислоты в воздух упали в Китае в 2020 году, сообщили в Министерстве экологии и окружающей среды КНР.

В прошлом году доля дней с хорошим качеством воздуха составила 87% в 337 городах страны выше окружного уровня, что на 5 процентных пунктов больше в годовом исчислении.

Средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе составила 33 микрограмма на кубометр, что на 8,3% ниже в годовом исчислении, в то время как содержание PM10 снизилось на 11,1% в годовом исчислении до 56 микрограммов на кубометр.

Данные, собранные с 1940 участков мониторинга воды, говорят об улучшении ее качества в стране, а доля поверхностных вод с хорошим качество воды третьего уровня и выше в рамках пятиуровневой шкалы, принятой в стране, выросла на 8,5 процентных пункта до 83,4%.

За тот же период доля поверхностных вод ниже пятого, низшего уровня, составила 0,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже, чем в 2019 году. В 2020 году выбросы углекислого газа на единицу ВВП в Китае упали на 1% в годовом исчислении. Страна также достигла цели снижения выбросов на единицу ВВП на 18% в период с 2016 по 2020 годы. Показатели 2020 года оказались ниже на 18,8% показателей 2015 года.