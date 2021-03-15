Порту, Португалия, , 01:42 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Пасуш де Феррейрой» в матче 23-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Порту» голы забили защитник Пепе (на 77-й минуте) и полузащитник Сержиу Оливейра (на 78-й).

На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в чемпионате Португалии, в активе команды 51 очко. «Пасуш де Феррейра» идёт на пятом месте с 41 очком.

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