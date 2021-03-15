Наньнин, Китай, , 01:40 — REGNUM Спустя пять лет кропотливой работы местные власти вернули к жизни умирающее 406-летнее дерево в столице Гуанси-Чжуанского автономного района городе Наньнин, сообщает агентство Синьхуа.

Миндальное дерево высотой 22 метра в 2016 году начало подавать признаки увядания. Его листья стали желтеть и гнить, сообщили в местном департамент лесничества города Наньнина.

«Эксперты выяснили, что дерево казалось отрезано от источника воды в связи со строительством новой дороги», — заявил представитель Центра управления проекта озеленения города Наньнина Лу Цянь.

Спасатели пытались предпринять множество различных мер для того, чтобы спасти дерево, включая установку шлангов близ дерева и орошение его два раза в неделю во время сезона засухи.

В 2018 году древнее дерево зацвело впервые с того момента, как оно начало увядать. Однако, некоторые ветви дерево оторвало мощным штормом в прошлом году, что привлекло внимание общественности в Наньнине, став важной темой для обсуждения на платформе Weibo. Эксперты покрыли древнее дерево черной сеткой для защиты от сильного ветра.