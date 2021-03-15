Монтрёй, Франция, , 01:38 — REGNUM Компания Ubisoft объявила, что многопользовательский режим игры Watch Dogs Legion стал кроссплатформенным. Об этом 15 марта сообщил портал GamesRadar.

Администрация twitter-аккаунта Watch Dogs Legion ранее решила ответить владельцу консоли Xbox Series X, который пожаловался, что не может играть с друзьями, пользующимися Xbox One.

Разработчики 9 марта 2021 года написали, что они работают над добавлением функции кроссплатформенной игры. Позже они изменили текст публикации, объявив, что теперь владельцы версии Watch Dogs Legion для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia могут играть вместе. К сожалению, пока Ubisoft не сообщила, когда ПК-версия игры получит эту функцию.

https://twitter.com/watchdogsgame/status/1369332221417492480

Напомним, релиз Watch Dogs Legion состоялся 29 октября 2020 года. Это третья игра серии Watch Dogs, действие которой разворачивается в вымышленной версии Лондона.

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