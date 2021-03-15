Париж, , 01:36 — REGNUM «Нант» одержал победу над ПСЖ в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 42-й минуте матча счёт открыл полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер. Во втором тайме «Нант» ответил двумя голами отличились нападающие Рандаль Коло Муани (59-я минута) и Моузес Саймон (71-я).

На сегодняшний день «Нант» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 27 очков. ПСЖ идёт на втором месте с 60 очками.

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