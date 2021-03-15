Игорь Свирин, 15 марта 2021, 10:06 — REGNUM Заявление вице-спикера Госдумы РФ Игоря Лебедева (ЛДПР), в котором он предложил на Олимпийских играх для команды из России использовать гимн СССР, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 марта в социальной сети Facebook.
«Да не думаю, что прокатит. Уже нашла коса на камень. Очень сложно будет выровнять положение. Нечего было сразу прогибаться», — считает Edgard S.
Многие пользователи поддержали инициативу Лебедева. По их видению, это будет отличной заменой гимну России на Олимпийских играх.
«Отличный план! Первый шаг обратно в СССР! С опытом и знаниями! Я — за!» — поделилась своим мнением Margarita S.
Некоторые комментаторы предположили, что гимн СССР не пройдёт утверждение организаторов Игр. Люди уверены, что музыкальное произведение слишком сильно походе на российский гимн.
«Предложение хорошее, а дадут ли? Он им может очень сильно гимн России напоминать будет», — пишет Andreas M.
Нашлись и те, кто призвал устроить бойкот таким Олимпийским играм, на которых российской команде будет нельзя использовать гимн и символы своей страны.
«А не проще бойкотировать все эти игры и не унижаться?» — задаётся вопросом Волне Р.
Напомним, 14 марта вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что предложил использовать гимн СССР на Олимпийских играх для команды из России.