Иньчуань, Китай, , 01:31 — REGNUM Девять человек, причастных к лесному пожару в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сдались властям, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Полицейское расследование показало, что девятеро посетителей могилы на холме в деревне Мачан города Гуюань устроили пожар, который произошел в 11:50 по местному времени 13 марта. В 19:00 того же дня устроившие пожар сдались властям.

По китайской традиции, чтобы почтить память усопших друзей или родственников, необходимо сжечь ненастоящие деньги или прочие подношения духам умерших, чтобы они могли получить их на том свете.

В штаб-квартире по профилактике лесных пожаров Гуюань сообщили, что на тушение огня было мобилизовано 2000 человек, включая профессиональных пожарных, сотрудников бюро общественной безопасности, спасателей и милиции на борьбу с огнем.

К 20:10 по местному времени 14 марта пожар был потушен. Более 267 га земель было выжжено, включая 8 га лесов. Жертвами пожара стали шесть человек, еще двое получили ранения.