Турин, Италия, , 01:27 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 27-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Наполи» Маттео Политано на 49-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 50 очков. «Милан» идёт на втором месте с 56 очками.

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