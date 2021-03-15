Иньчуань, Китай, , 01:25 — REGNUM Двое человек погибли, еще шестеро получили ранения в результате лесного пожара в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Пожар произошел в 12:00 по местному времени 13 марта в деревне Мачан города Гуюань, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям. К 16:40 пожар распространился на площадь 22,2 га. К утру 14 марта более 2000 человек было мобилизовано на тушение огня. Жертвы и раненые появились во время тушения.

Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стали люди, посещавшие могилу на холме. По китайской традиции, чтобы почтить память усопших родственников или друзей, нужно сжечь ненастоящие деньги и другие подношения на костре.

К 20:10 по местному времени 14 марта пожар был потушен. Местные власти эвакуировали жителей в радиусе 20 км от места возгорания в целях профилактики на случай возобновления огня.