Алеппо, Сирия, , 01:23 — REGNUM Цистерны с нефтью подверглись ракетному удару на севере Сирии. Об этом 14 марта сообщила проправительственная сирийская газета al-Watan.

Ракеты неизвестного происхождения нанесли удар по объекту в деревне аль-Хамран в северной части провинции Алеппо. В указанном месте были расположены цистерны с нефтью и установки по первоначальной переработке нефти, которые принадлежали протурецким военным группировкам.

В результате ракетного удара произошло возгорание. Также сообщается о нескольких пострадавших в результате взрывов и последующего пожара, из числа работников базы и членов протурецких группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 обстрелах территории Сирии в идлибской зоне деэскалации боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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