15 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети отсудили расширенный доступ к банковской тайне, который получат налоговые органы

Артур Савин, , 09:13 — REGNUM Расширенный доступ к банковской тайне, который получат налоговые органы Российской Федерации с 17 марта, стал поводом для появления множества комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения 15 марта в социальной сети Facebook.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сгорел сарай, гори и хата», — пишет Анна В.

Многие пользователи пришли к мнению, что расширение прав по предоставлению банковских данных граждан сыграет негативную роль, и частная информация будет чаще попадать в чужие руки.

«А не пора полицию нравов и медиков допустить в супружеские спальни? Личная жизнь каждого должна быть «как на ладони», — написал Виктор К.

Некоторые комментаторы оказались уверены, что в России всё равно уже нет никакой банковской тайны. Люди считают, что данные граждан есть у всех, кто хотел их получить.

Клиент в банке Дарья Драй © ИА REGNUM

«В нашей стране есть банковская тайна? Я, допустим, обнаружила свои счета с остатками на них в постановлении ФССП, относительно совершенно другого человека. Каким образом они у них оказались? Причём 3 из 4 банков спокойно раскрыли банковскую тайну, и совершенно не считают себя виноватыми», — поделилась историей Елена И.

Нашлись и те, кто предположил, что в дальнейшем руководство страны предпримет попытку отмены наличных денег, чтобы осуществлять полный контроль над доходами граждан.

Работа банка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Следующим шагом станет отмена наличных, чтобы никто ничего не скрыл», — считает Julia J.

Напомним, 14 марта стало известно о том, что налоговые органы Российской Федерации с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Власти пошли на это для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий.