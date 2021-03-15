Лондон, , 01:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Южных Сандвичевых островах, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксировано в 13:35 по Гринвичу, сообщил в Геологической службе США. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км по координатам 59,5299 градуса южной широты и 29,7462 градуса западной долготы.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало. Напомним. Что 26 июня 2020 года у берегов Южных Сандвичевых островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.