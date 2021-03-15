15 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР о том, что украинские силовики открыли огонь из гранатомётов по подконтрольному республике посёлку Молодёжное

Артур Савин, , 09:38 — REGNUM Сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР о том, что украинские силовики открыли огонь из гранатомётов по подконтрольному республике посёлку Молодёжное, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 15 марта в социальной сети Facebook.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«И где ответка?» — задаётся вопросом Дмитрий Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что вечно терпеть обстрелы со стороны Украины в Донбассе не смогут. Люди призывают дать адекватный ответ на агрессивные действия Киева.

«Как долго ЛНР будет молчать? Пора ответить так, чтобы им вообще не хотелось воевать», — пишет Tatiana T.

Некоторые комментаторы считают, что история с Нагорным Карабахом может вновь повториться в Донбассе. Люди считают, что Вашингтону жизненно необходим хаос на границах Российской Федерации.

«Арцах, серия 2-я. Нестабильность, война, перестрелки, горячие точки, по всем фронтам. Походу, США потихоньку добиваются своих целей», — считает Давид Г.

Украинский силовик Mil.gov.ua

Нашлись и те, кто призвал руководство России признать республики, чтобы тем самым защитить мирных жителей от бесконечных обстрелов.

«Надо признавать ЛНР и ДНР, не надо ждать пока люди начнут гибнуть», — поделилась своим мнением Мария П.

Напомним, 14 марта пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила журналистам, что украинские силовики открыли огонь из гранатомётов по подконтрольному самопровозглашённой Луганской народной республике посёлку Молодёжное.