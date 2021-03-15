Манчестер, Великобритания, , 01:02 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 53-й минуте матча защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон срезал мяч в свои ворота после подачи углового.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 57 очков. «Вест Хэм» идёт на пятом месте с 48 очками.

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