Кобург, , 01:02 — REGNUM Студия Crytek выпустила обновление Crysis Remastered, которое временно отключило в игре функцию размытия изображения (Motion Blur). Об этом 15 марта сообщил портал DSOGaming.

Разработчики пояснили, что они сделали это из-за того, что функция не работает должным образом. Предполагается, что Motion Blur вернут после решения проблемы. Кроме того, Crytek сообщила, что новый патч исправил ошибку, из-за которой в Crysis Remastered отключалась функция DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной графический процессор видеокарт Nvidia).

Релиз Crysis Remastered состоялся 18 сентября 2020 года. Игра представляет собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной Crysis, которая вышла 13 ноября 2007-го.

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