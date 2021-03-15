Токио, , 00:52 — REGNUM Компания Bandai Namco анонсировала игру The Idolmaster SideM. Тизерный ролик она опубликовала 15 марта на YouTube-канале проекта.

Релиз The Idolmaster SideM состоится на платформах iOS и Android, игра будет бесплатной, но при этом будет предлагать геймерам приобретать внутриигровые ценности за реальные деньги.

В отличие от The Idolmaster она предложит игрокам выступить в роли продюсера, который работает не с айдолами (айдол — популярная медиаперсона) женского пола, а с мужчинами.

Напомним, первая игра серии The Idolmaster вышла 26 июля 2005 года, последняя — 28 июля 2016-го. В 2011 году состоялась премьера одноимённого аниме-сериала.

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