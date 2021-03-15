Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Поклонники франшизы «Черепашки-ниндзя» посчитали всех злодеев, которые появляются в трейлере анонсированной игры «Черепашки-ниндзя: Месть Шредера (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge).

Кроме рядовых ниндзя армии Шредера, управляемых Бибопом и Рокстеди, поклонники франшизы заметили в анимационной части ролика Зоракса (лидер трицератонского отряда, который хотел завоевать Землю в оригинальном мультсериале) и безумного учёного Бакстера Стокмана в образе гигантской человекоподобной мухи.

Фанаты также обратили внимание, что в трейлере кроме них присутствуют гигантская механизированная версия Шредера и ниндзя в костюмах других расцветок, которые, как предполагается, будут более сильными.

Напомним, издательская компания Dotemu анонсировала игру Shredder's Revenge («Месть Шредера») 10 марта 2021 года, разработкой которой занимается студия Tribute Games Inc. Пока создатели игры не назвали дату её релиза.

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