Ростов-на-Дону, , 00:36 — REGNUM Дефицит сельских врачей в Ростовской области достиг критической отметки. Об этом стало известно в ходе обсуждения модернизации первичного звена в донском здравоохранении. Инициатором круглого стола выступило Законодательное собрание региона.

«Есть вопросы, которые длительное время на слуху. Прежде всего, это кадровое обеспечение. Те шаги, которые принимаются на федеральном и региональном уровне, не дают полного эффекта. В Ростове-на-Дону первичное звено укомплектовано врачебными кадрами на 62%, а в сельской местности этот показатель ещё ниже — 50−52%», — отметил первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалёв («Единая Россия»).

ИА REGNUM сообщало, что о катастрофической нехватке врачей на Дону в период пандемии ранее заявляла теперь уже бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. При этом пути решения проблемы названы не были.