Ростов-на-Дону, 15 марта, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Дефицит сельских врачей в Ростовской области достиг критической отметки. Об этом стало известно в ходе обсуждения модернизации первичного звена в донском здравоохранении. Инициатором круглого стола выступило Законодательное собрание региона.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

«Есть вопросы, которые длительное время на слуху. Прежде всего это кадровое обеспечение. Те шаги, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, не дают полного эффекта. В Ростове-на-Дону первичное звено укомплектовано врачебными кадрами на 62%, а в сельской местности этот показатель ещё ниже — 50−52%», — отметил первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалёв («Единая Россия»).

ИА REGNUM сообщало, что о катастрофической нехватке врачей на Дону в период пандемии ранее заявляла теперь уже бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. При этом пути решения проблемы названы не были.