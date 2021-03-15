Элиста, , 00:29 — REGNUM В Республике Калмыкия наряду с продлением второго этапа режима коронавирусных запретов принято решение о смягчении ряда карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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В частности, число зрителей в театрах и концертных залах увеличено до 75 человек. При этом под запретом остаются массовые мероприятия. Возобновляется также работа организаций сферы досуга и развлечений, турагентств, бассейнов. Наряду с этим ведётся подготовка к открытию детских садов.

«Текущая ситуация позволяет сделать ряд послаблений. Мы наблюдаем устойчивый тренд по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Конечно, будем внимательно следить за ситуацией. Как в целом, так и в частности за организациями, возобновляющими деятельность», — отметил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

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