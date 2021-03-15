Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону выступили с требованием сохранить фонтан на площади Ленина. Ранее власти одобрили проект строительства на этом месте двухэтажного торгового центра.

«Предлагаю восстановить внешний вид площади Ленина: восстановить фонтан, высадить небольшой сквер. Я уверена, что очередной торговый центр или торговый павильон на площади Ленина не нужен жителям, ведь рядом есть и торговый центр «Рио», и ларьки в переходе, и небольшой рынок», — отметила автор петиции в сервисе «Активный ростовчанин».

Большинство проголосовавших одобрило идею горожанки. В настоящее время петиция набрала необходимое количество голосов, требуемое для её рассмотрения городскими чиновниками.

ИА REGNUM сообщало, что в течение 15 лет в Ростове-на-Дону продолжалась упорная борьба за сохранение фонтана на площади Ленина. На месте могла быть построена высотка, однако власти не одобрили эту идею. При этом сохранить фонтан чиновники также пока не смогли и отдали территорию под очередной торговый центр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону место фонтана на площади Ленина займёт магазин