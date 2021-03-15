Варшава, , 00:17 — REGNUM Разработчики приключенческой игры Ronin: Samurai Redemption опубликовали системные требования её ПК-версии. Об этом 14 марта сообщил портал DSOGaming.

Согласно информации, предоставленной польской студией CreativeForge Games, для того, чтобы запустить игру с минимальными настройками графики, геймерам потребуется компьютер, оборудованный процессором Intel Core i5 3-го поколения, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 750 Ti (или AMD Radeon HD 7750).

Разработчики порекомендовали запускать Ronin: Samurai Redemption на ПК с Intel Core i5 5-го поколения, 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060. Они отметили, что игра займёт на накопителе 10 гигабайт.

Ronin: Samurai Redemption будет сюжетной приключенческой ролевой игрой от третьего лица, выполненной в японской стилистике и фэнтезийном сеттинге (мир игры). Геймеры смогут сыграть за трёх мечников, которые будут сражаться с монстрами, разгадывать загадки и собирать предметы для разблокировки магических способностей.

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