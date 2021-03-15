Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В Ростовской области обнаружен один заболевший гриппом B. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Вирус гриппа определен в одном случае и представлен вирусом гриппа В у непривитого ребёнка, прибывшего из Занзибара», — уточнили в ведомстве.

В целом по региону заболеваемость ОРВИ держится ниже эпидпорога почти на 25%. В период с 1 по 7 марта было зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В Ростове-на-Дону за этот же период зарегистрировано более 5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что находится на уровне эпидпорога.